«Маккаби» из Тель-Авива стал чемпионом Израиля

14 июня в Тель-Авиве состоялся финальный матч плей-офф чемпионата Израиля. Встречались в нём местный «Маккаби» и холонский «Хапоэль». Борьбы в матче как таковой не получилось. «Маккаби» захватил преимущество в нём с первых минут и уверенно вёл игру вплоть до финальной сирен. В конечном итоге тель-авивцы оформили победу со счётом 95:75.

Самым результативным в составе победителей стал Джейк Коэн, набравший 20 очков. Отметим, что «Маккаби» стал чемпионом страны впервые с 2014 года. Всего же это чемпионство для тель-авивского клуба стало 52 в истории.

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Хапоэль» (Холон) — 95:75 (28:17, 19:14, 21:16, 27:28).