Ещё
«Маккаби» из Тель-Авива стал чемпионом Израиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Маккаби» из Тель-Авива стал чемпионом Израиля 

Чемпионат.com 15 июня 2018
14 июня в Тель-Авиве состоялся финальный матч плей-офф чемпионата Израиля. Встречались в нём местный «Маккаби» и холонский «Хапоэль». Борьбы в матче как таковой не получилось. «Маккаби» захватил преимущество в нём с первых минут и уверенно вёл игру вплоть до финальной сирен. В конечном итоге тель-авивцы оформили победу со счётом 95:75.
Самым результативным в составе победителей стал Джейк Коэн, набравший 20 очков. Отметим, что «Маккаби» стал чемпионом страны впервые с 2014 года. Всего же это чемпионство для тель-авивского клуба стало 52 в истории.
«Маккаби» (Тель-Авив) — «Хапоэль» (Холон) — 95:75 (28:17, 19:14, 21:16, 27:28).
Чемпионат.com: последние новости
Тайлер Ханикатт застрелен в Лос-Анджелесе Руководство «Юты» отчислило Йеребко «Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой320
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1086
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ19
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян50
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение