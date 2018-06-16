Тимофей Мозгов: «Прошедшим сезоном в НБА я очень недоволен. Он получился плохим»

Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов сказал, что в финале плей-офф НБА переживал за «Кливленд», в составе которого в 2016 году он стал чемпионом. «Кавальерс» потерпели поражение, уступив «Голден Стэйт» со счетом 0-4 в серии до четырех побед.

— Матчи финальной серии НБА практически не смотрел — только обзоры, — цитирует Scorum.me Мозгова. — Прямые трансляции проходили слишком поздно по московскому времени, а смотреть в записи как-то не хотелось. Рассчитывал глянуть несколько последних матчей, седьмой, но серия быстро закончилась. Не ожидал, что счет будет 4-0 — рассчитывал, что «Кливленд» поборется. За бывшую команду переживал, конечно, не так сильно, как если бы я там играл, но все же…

Сам я прошедшим сезоном в НБА очень недоволен. Он получился тяжелым для меня, плохим. Причем слом произошел достаточно резко, тренер просто сказал: «Ну, вот такая ситуация». Не было каких-то переходных периодов, раз — и все. Позже прошел личный разговор с тренером, но никакого толка из этого не вышло. Возможно, у коуча были какие-то мысли в голове на мой счет, но донести их не получилось, я так ничего и не понял. Общекомандная встреча по итогам сезона также ничего не прояснила. А о следующем сезоне разговор пока не заходил. Поживем — увидим.