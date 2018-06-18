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Игроки отказываются от просмотра перед драфтом в «Мемфисе»
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Игроки отказываются от просмотра перед драфтом в «Мемфисе» 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Большинство игроков, претендующих на высокий выбор на предстоящем драфте НБА, отказываются проходить просмотр в «Мемфис Гриззлиз», который обладает правом выбирать четвёртым, сообщает Sports 56 WHBQ. На данный момент из наиболее сильных баскетболистов просмотр в «Мемфисе» прошёл только мощный форвард Уэнделл Кларк.
Причиной этого явления может быть желание «Гриззлиз» обменять четвёртый выбор в пакете с лёгким форвардом Чендлером Парсонсом либо сомнения молодых игроков в ближайших перспективах организации.
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