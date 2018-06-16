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Хиностроза согласовал новый контракт с «Чикаго»
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Хиностроза согласовал новый контракт с «Чикаго» 

Спорт-Экспресс 16 июня 2018
«Чикаго»​ согласовал новый контракт с нападающим Винсом Хинострозой. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с хоккеистом рассчитано на 2 года.
В прошлом сезоне Хиностроза в регулярном чемпионате НХЛ набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах.
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