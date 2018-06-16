Хиностроза согласовал новый контракт с «Чикаго»

«Чикаго»​ согласовал новый контракт с нападающим Винсом Хинострозой . Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с хоккеистом рассчитано на 2 года.

В прошлом сезоне Хиностроза в регулярном чемпионате НХЛ набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах.