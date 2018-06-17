Определились все участники баскетбольной Евролиги на следующий сезон 

Определился состав участников баскетбольной Евролиги на сезон-2018/19, сообщает "Советский спорт".
Список из 16 команд: ЦСКА, «Химки» (оба — Россия), "Реал", «Барселона», «Баскония», «Гран-Канария» (все — Испания), «Эфес», «Фенербахче», «Дарюшафака» (все — Турция), «Олимпиакос», «Панатинаикос» (оба — Греция), «Жальгирис» (Литва), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Милан» (Италия), «Будучность» (Черногория) и «Бавария».
Ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением об игре клуба в завершившемся сезоне.