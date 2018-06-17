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Центровой Крис Синглтон может перейти в ЦСКА
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Центровой Крис Синглтон может перейти в ЦСКА 

SPORT24.ru 17 июня 2018
Баскетбольный ЦСКА может усилиться центровым Крисом Синглтоном. Как стало известно Sport24, московские «армейцы» заинтересованы в подписании контракта с 28-летним американцем, которым ранее отказался продлевать соглашение с греческим «Панатинаикосом».
Синглтон был выбран на драфте НБА «Вашингтоном» в 2011 году и играл в лиге до 2014-го. После этого американец выступал за китайские клубы, а в сезоне 2015/16 защищал цвета российской команды «Локомотив-Кубань». С 2016-го Синглтон выступает за «Панатинаикос, в составе которого он признавался самым ценным игроком Евролиги в марте 2017-го и выиграл Кубок и чемпионат Греции.
В минувшем сезоне Синглтон провел в составе „Панатинаикоса“ 34 игры, в которых набирал в среднем 10,3 очка, а также совершал 5,4 подбора и 1,1 перехвата.
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