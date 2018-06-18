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«Кливленд» заинтересован в Кавае Леонарде
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«Кливленд» заинтересован в Кавае Леонарде 

SPORT24.ru 18 июня 2018
Вице-чемпионы НБА «Кливленд Кавальерс» могут побороться за форварда «Сан-Антонио Сперс» Кавая Леонарда. Этим летом «Кливленд» на правах свободного агента может покинуть лидер команды Леброн Джеймс. В связи с этим боссы «Кавс» уже связались с «Сан-Антонио» по вопросу возможного обмена Леонарда.
В минувшем сезоне Леонард провел лишь 9 матчей из-за проблем со здоровьем. Считается, что он намерен покинуть «Сперс» нынешним летом. Среди претендентов на форварда числятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».
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