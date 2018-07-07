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Джеймс будет проводить тренировки в «Лейкерс» под 6-м номером
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Джеймс будет проводить тренировки в «Лейкерс» под 6-м номером 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Об этом сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
«Мне сказали, что Леброн будет проводить матчи под 23-м номером, а тренироваться — под 6-м», — написал Ровелл.
Напомним, Джеймс играл под 6-м номером в «Майами Хит». В «Кливленд Кавальерс» звёздный форвард всегда использовал 23-й номер.
В минувшем розыгрыше плей-офф Леброн набирал по 34,0 очка, собирал по 9,1 подбора, отдавал по 9,0 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 1,0 блок-шота за 41,9 минуты в среднем за игру.
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