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Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс»
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Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс» 

Газета.Ru 10 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс официально перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает "Советский спорт".
Об этом проинформировал официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Первым о перехода форварда в стан «Лейкерс» сообщило агентство Klutch Sports Agency, представляющее интересы спортсмены. Отмечалось, что американец заключил с клубом четырехлетний контракт на сумму $154 млн  По окончании минувшего сезона 33-летний Джеймс отказался от продления контракта с «Кавальерс», за который выступал с 2003 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что переход Леброна Джеймса в «Лейкерс» не стал неожиданностью для главы РФБ.
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