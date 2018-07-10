Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс»

Об этом проинформировал официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Первым о перехода форварда в стан «Лейкерс» сообщило агентство Klutch Sports Agency, представляющее интересы спортсмены. Отмечалось, что американец заключил с клубом четырехлетний контракт на сумму $154 млн По окончании минувшего сезона 33-летний Джеймс отказался от продления контракта с «Кавальерс», за который выступал с 2003 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что переход Леброна Джеймса в «Лейкерс» не стал неожиданностью для главы РФБ.