Ещё
«Реал» — чемпион Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» — чемпион Испании 

Чемпионат.com 20 июня 2018
В Витории завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф чемпионата Испании, в котором местная «Баскония» принимала мадридский «Реал». Хозяева неплохо начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 21:18. Но в дальнейшем «Реал» сумел прибавить и выиграл каждую из оставшихся четвертей, оформив победу 96:85. Самым результативным в составе победителей стал Руди Фернандес, набравший 27 очков. У «Басконии» 19 очков в активе Родриго Бьобуа.
Этот успех позволил мадридцам «закрыть» серию и завоевать титул чемпионов Испании, который стал для них 34 в истории и 3 за последние 4 года. Также в этом сезоне «Реал» стал победителем Евролиги. Триумф команды в четырёх матчах будет означать то, что лидер команды Лука Дончич сможет поехать на драфт НБА.
«Баскония» — «Реал» 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31).
Чемпионат.com: последние новости
Тайлер Ханикатт застрелен в Лос-Анджелесе Руководство «Юты» отчислило Йеребко «Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой320
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1085
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ19
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян50
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение