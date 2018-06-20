В Витории завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф чемпионата Испании, в котором местная «Баскония» принимала мадридский «Реал». Хозяева неплохо начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 21:18. Но в дальнейшем «Реал» сумел прибавить и выиграл каждую из оставшихся четвертей, оформив победу 96:85. Самым результативным в составе победителей стал Руди Фернандес, набравший 27 очков. У «Басконии» 19 очков в активе Родриго Бьобуа.
Этот успех позволил мадридцам «закрыть» серию и завоевать титул чемпионов Испании, который стал для них 34 в истории и 3 за последние 4 года. Также в этом сезоне «Реал» стал победителем Евролиги. Триумф команды в четырёх матчах будет означать то, что лидер команды Лука Дончич сможет поехать на драфт НБА.
«Баскония» — «Реал» 85:96 (21:18, 17:24, 19:23, 28:31).