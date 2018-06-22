Девятый год подряд первым номером драфта становится первокурсник

Центровой Деандре Эйтон был выбран «Финикс Санс» под первым номером на драфте НБА 2018 года после того, как отучился в университете Аризоны лишь год. Таким образом, девятый раз подряд первым номером драфта становится игрок, закончивший только первый курс университета.