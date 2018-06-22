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Девятый год подряд первым номером драфта становится первокурсник
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Девятый год подряд первым номером драфта становится первокурсник 

Чемпионат.com 22 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Центровой Деандре Эйтон был выбран «Финикс Санс» под первым номером на драфте НБА 2018 года после того, как отучился в университете Аризоны лишь год. Таким образом, девятый раз подряд первым номером драфта становится игрок, закончивший только первый курс университета.
Последний раз первым на драфте выбирали баскетболиста, проведшего у вузе более одного года в 2009-м. Тогда первым номером стал мощный форвард Блэйк Гриффин, который выставил себя на драфт после того, как окончил два курса в университете Оклахомы.
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