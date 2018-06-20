Гилл продлил контракт с «Химками»

Форвард «Химок» Энтони Гилл подписал новый контракт с клубом. Как сообщает официальный Твиттер «Химок», соглашение с Гиллом продлено на два сезона и рассчитано до 2020 года.

25-летний американец выступает за «Химки» с июля 2017 года.