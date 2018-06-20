Мозгов прокомментировал свой переход из «Бруклина» в «Шарлотт» 

Российский центровой Тимофей Мозгов, которого, признался, что для него переход стал неожиданностью.
«Очень неожиданно. Но что делать? Даже если меняется место работы, сама работа остается прежней. Как был баскетболистом, так и останусь», — приводит слова Мозгова.
На вопрос о том, внушает ли оптимизм этот переход, учитывая его проблемы с игровым временем в прошлом сезоне в «Нетс», Мозгов ответил: «Очень надеюсь на это».
Баскетболист добавил, что лишь раз виделся с владельцем «Шарлотт» Майклом Джорданом, но пока ни разу с ним не общался.
В завершившемся сезоне Мозгов провел за «Бруклин» 31 матч, набирая в среднем 4,2 очка и делая по 3,2 подбора.