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Мозгов прокомментировал свой переход из «Бруклина» в «Шарлотт»
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Мозгов прокомментировал свой переход из «Бруклина» в «Шарлотт» 

SPORT24.ru 20 июня 2018
Российский центровой Тимофей Мозгов, которого, признался, что для него переход стал неожиданностью.
«Очень неожиданно. Но что делать? Даже если меняется место работы, сама работа остается прежней. Как был баскетболистом, так и останусь», — приводит слова Мозгова.
На вопрос о том, внушает ли оптимизм этот переход, учитывая его проблемы с игровым временем в прошлом сезоне в «Нетс», Мозгов ответил: «Очень надеюсь на это».
Баскетболист добавил, что лишь раз виделся с владельцем «Шарлотт» Майклом Джорданом, но пока ни разу с ним не общался.
В завершившемся сезоне Мозгов провел за «Бруклин» 31 матч, набирая в среднем 4,2 очка и делая по 3,2 подбора.
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