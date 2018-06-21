Ещё
Форвард «Нижнего Новгорода» Панин стал свободным агентом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Нижнего Новгорода» Панин стал свободным агентом 

Спорт-Экспресс 21 июня 2018
«Нижний Новгород» воспользовался опцией выхода из контракта 34-летнего форварда Вадима Панина. По информации источника «Известий», игрок стал свободным агентом. Средние показатели Панина в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ таковы: 3,6 очка, 3,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. — Вадим действительно стал свободным агентом, — заявил агент игрока Вадим Михелвский. — Он провел хороший сезон в НН, особенно его финальную часть. Панин был одним из лучших игроков в серии плей-офф с УНИКСом. Могу точно сказать, что он намерен продолжить карьеру. Сейчас мы ищем новый клуб, рассматриваем варианты из Единой лиги и европейских чемпионатов. В прошлом году у нас были положительные примеры с удачным выступлением Валерия Лиходея в чемпионате Италии и Александра Захарова в первенстве Литвы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта Мозгов стал игроком "Шарлотт" "Вашингтон" подпишет Ховарда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой319
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1085
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян48
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение