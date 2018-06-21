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«Кливленд» хочет сохранить Лава в случае ухода Леброна Джеймса
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«Кливленд» хочет сохранить Лава в случае ухода Леброна Джеймса 

Спорт-Экспресс 21 июня 2018
Руководство «Кливленда» заинтересовано в продлении контракта с форвардом Кевином Лавом, сообщает ESPN. Отмечается, что возможный уход из клуба звезды Леброна Джеймса никак не скажется на сохранении Лава на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что «Кавальерс» хотят обменять Лава и 8-й пик драфта на звездного игрока. В прошлом сезоне 29-летний баскетболист провел 59 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 17,6 очка за игру, делая по 9,2 подбора и 1,7 передач. В плей-офф он сыграл в 21 матче — 14,9 очка, 10,2 подбора и 1,6 передач.
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