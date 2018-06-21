«Бостон» обзавёлся новым тренировочным центром

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» сообщила об открытии нового тренировочного центра коллектива, сообщается на страницах Celtics Blog.

В распоряжении баскетбольной команды теперь появились две площадки, где можно проводить тренировочные баскетбольные матчи, просторные современные раздевалки для игроков, бассейн, зоны для отдыха, медицинский центр и даже парикмахерская.

Новый тренировочный центр «Бостон Селтикс» получил название Red Auerbach Center и располагается он в Брайтоне.