«Бостон» обзавёлся новым тренировочным центром 

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» сообщила об открытии нового тренировочного центра коллектива, сообщается на страницах Celtics Blog.
В распоряжении баскетбольной команды теперь появились две площадки, где можно проводить тренировочные баскетбольные матчи, просторные современные раздевалки для игроков, бассейн, зоны для отдыха, медицинский центр и даже парикмахерская.
Новый тренировочный центр «Бостон Селтикс» получил название Red Auerbach Center и располагается он в Брайтоне.