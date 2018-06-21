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«Вашингтон» хочет обменять Марчина Гората
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«Вашингтон» хочет обменять Марчина Гората 

Чемпионат.com 21 июня 2018
«Вашингтон Уизардс» планирует произвести обмен с участием центрового Марчина Гората, сообщает инсайдер НБА Бен Мехич. По информации источника, соглашение может быть подписано уже сегодня.
В настоящий момент в контракте польского баскетболиста остался один сезон, за который он должен получить $ 13,6 миллиона. На Гората претендует несколько клубов, среди наиболее вероятных называется «Даллас Маверикс».
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Марчин Горат провёл 82 матча, в среднем набирая 8,4 очка, отдавая 1,2 передачи и совершая 7,6 подборов за 25 минут 17 секунд игрового времени.
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