«Вашингтон» хочет обменять Марчина Гората

«Вашингтон Уизардс» планирует произвести обмен с участием центрового Марчина Гората, сообщает инсайдер НБА Бен Мехич. По информации источника, соглашение может быть подписано уже сегодня.

В настоящий момент в контракте польского баскетболиста остался один сезон, за который он должен получить $ 13,6 миллиона. На Гората претендует несколько клубов, среди наиболее вероятных называется «Даллас Маверикс».

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Марчин Горат провёл 82 матча, в среднем набирая 8,4 очка, отдавая 1,2 передачи и совершая 7,6 подборов за 25 минут 17 секунд игрового времени.