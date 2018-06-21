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Забъет ли Месси? — прямая трансляция матча Аргентина-Хорватия на ЧМ-2018
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Забъет ли Месси? — прямая трансляция матча Аргентина-Хорватия на ЧМ-2018 

Пятый канал 21 июня 2018
Фото: Пятый канал
Напомним, после матчей первого тура:#ARG: 1 очко#CRO: 3 очка Поехали!#ARGCRO pic.twitter.com/0eZBMm4LWb
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.
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