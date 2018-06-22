Источник: Эйтон будет выбран на драфте под 1-м номером, Бэгли — под 2-м

22 июня в 02:00 (мск) в Бруклине состоится драфт НБА. Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания, под первым пиком на ярмарке талантов будет выбран центровой Деандре Эйтон. Таким образом, он станет игроком «Финикс Санз».

Второй драфт-пик принадлежит «Сакраменто Кингз», ожидается, по сведениям источников, калифорнийцы выберут под ним тяжёлого форварда Марвина Бэгли.