22 июня в 02:00 (мск) в Бруклине состоится драфт НБА. Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания, под первым пиком на ярмарке талантов будет выбран центровой Деандре Эйтон. Таким образом, он станет игроком «Финикс Санз».
Второй драфт-пик принадлежит «Сакраменто Кингз», ожидается, по сведениям источников, калифорнийцы выберут под ним тяжёлого форварда Марвина Бэгли.
Таким образом, словенский защитник Лука Дончич, вероятнее всего, будет выбран под третьим номером и начнёт свою карьеру в НБА в составе «Атланты Хоукс».