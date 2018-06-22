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Президент ПБК ЦСКА разочарован выступлением команды в «Финале четырёх» Евролиги
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Президент ПБК ЦСКА разочарован выступлением команды в «Финале четырёх» Евролиги 

RT на русском 22 июня 2018
Президент московского профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин остался разочарованным выступлением команды в «Финале четырёх» Евролиги.
ЦСКА, заняв первое место в регулярном чемпионате и успешно пройдя «Химки» в 1/4 финала, проиграл в обоих матчах «Финала четырёх».
«Есть разочарование. Даже не итогом «Финала четырех», а в большей степени тем, как беззубо мы там выглядели. Мы отлично провели регулярку Евролиги, достаточно уверенно прошли плей-офф, но в Белграде случился провал», — цитируют Ватутина «Известия».
Он отметил, что формат проведения «Финала четырёх» слишком суровый.
Ранее Андрей Ватутин рассказал в беседе с RT, хочет ли найти новую звезду для ПБК ЦСКА.
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