Президент ПБК ЦСКА разочарован выступлением команды в «Финале четырёх» Евролиги

ЦСКА, заняв первое место в регулярном чемпионате и успешно пройдя «Химки» в 1/4 финала, проиграл в обоих матчах «Финала четырёх».

«Есть разочарование. Даже не итогом «Финала четырех», а в большей степени тем, как беззубо мы там выглядели. Мы отлично провели регулярку Евролиги, достаточно уверенно прошли плей-офф, но в Белграде случился провал», — цитируют Ватутина «Известия»

Он отметил, что формат проведения «Финала четырёх» слишком суровый.

Ранее Андрей Ватутин рассказал в беседе с RT, хочет ли найти новую звезду для ПБК ЦСКА.