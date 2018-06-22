Андрей Ватутин: «Уверен, у Шведа может получиться в НБА»

— Алексей Швед побил практически все бомбардирские рекорды Евролиги. Ожидали от него такой игры, когда он возвращался из НБА? Не жалеете, что не пошли на его условия и игрок не вернулся в ЦСКА?

— По возвращении из НБА Алексей действительно добавил в стабильности, стал показывать, что готов быть настоящим лидером команды. Трансформация его игры была хорошо заметна в ходе нынешнего сезона. А жалеть ни о чем не стоит, поскольку каждый ход обусловлен множеством серьезных и актуальных причин.

— Как считаете, стоит ему вновь попробовать свои силы за океаном? Или с его отъездом российский баскетбол заметно потеряет?

— Уверен, у Алексея может получиться в НБА — здесь, как часто говорят, важно найти свою команду и тренера. Да, он является яркой звездой и в России, и в Европе, но мне будет интересно следить за ним в форме любого клуба. И это будет только его решение, в моих советах он точно не нуждается.