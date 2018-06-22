Ещё
Андрей Ватутин: «Уверен, у Шведа может получиться в НБА»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Ватутин: «Уверен, у Шведа может получиться в НБА» 

Спорт-Экспресс 22 июня 2018
Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью "Известиям" отметил, что защитник «Химок» Алексей Швед мог бы вернуться в НБА. По его словам, главное — найти свою команду.
— Алексей Швед побил практически все бомбардирские рекорды Евролиги. Ожидали от него такой игры, когда он возвращался из НБА? Не жалеете, что не пошли на его условия и игрок не вернулся в ЦСКА?
— По возвращении из НБА Алексей действительно добавил в стабильности, стал показывать, что готов быть настоящим лидером команды. Трансформация его игры была хорошо заметна в ходе нынешнего сезона. А жалеть ни о чем не стоит, поскольку каждый ход обусловлен множеством серьезных и актуальных причин.
— Как считаете, стоит ему вновь попробовать свои силы за океаном? Или с его отъездом российский баскетбол заметно потеряет?
— Уверен, у Алексея может получиться в НБА — здесь, как часто говорят, важно найти свою команду и тренера. Да, он является яркой звездой и в России, и в Европе, но мне будет интересно следить за ним в форме любого клуба. И это будет только его решение, в моих советах он точно не нуждается.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта Мозгов стал игроком "Шарлотт" "Вашингтон" подпишет Ховарда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой319
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1085
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян50
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение