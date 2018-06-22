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Дончич, вероятнее всего, не сыграет в Летней лиге НБА
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Дончич, вероятнее всего, не сыграет в Летней лиге НБА 

Чемпионат.com 22 июня 2018
Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, с большой долей вероятности, не сыграет в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаён. Руководство команды из Техаса намерено предоставить 19-летнему словенцу отдых, который необходим тому после продолжительного сезона Евролиги и чемпионата Испании.
21 июня Лука Дончич был выбран на драфте НБА под третьим номером «Атлантой Хоукс». В тот же момент боссы клуба из Джорджии договорились с «Далласом» об обмене словенца на Трэя Янга, который был выбран под пятым номером.
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