Кармело Энтони продолжит выступать за «Оклахому» в следующем сезоне НБА

ТАСС , 24 июня. Форвард Кармело Энтони не выйдет на рынок свободных агентов нынешним летом и продолжит выступать за «Оклахому» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Контракт 34-летнего баскетболиста истекает летом следующего года, однако уже в нынешнее межсезонье он мог расторгнуть соглашение и выйти на рынок свободных агентов. По информации издания, Энтони уже уведомил «Оклахому» о своем решении остаться в команде, в сезоне-2018/19 его зарплата составит $27,9 млн в год.

Энтони перешел в «Оклахому» в результате обмена из «Нью— Йорка» в 2017 году, он является одним из самых результативных игроков лиги в ее современной истории, за карьеру он 10 раз становился участником Матча звезд НБА и единожды — лучшим снайпером регулярного чемпионата (2013 год). В прошлом сезоне Энтони чаще был задействован на позиции тяжелого форварда, из-за чего впервые в карьере не смог достичь отметки в 20 очков в среднем за игру в регулярном чемпионате (78 сыгранных матчей в «регулярке» из 82) и продемонстрировал худший процент попаданий с игры за время выступления в НБА (43%), в плей-офф он провел за «Оклахому» шесть матчей, набирая в среднем по 11,8 очка.