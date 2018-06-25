УНИКС не стал продлевать контракт с Анджушичем

Казанский УНИКС не стал продлевать соглашение с защитником Данило Анджушичем, сообщает газета «Известия» "Контракт Анджушича с УНИКСом истек. Ищем ему новую команду. Сейчас ведем переговоры с одним из клубов Единой лиги ВТБ. Также не исключено, что игрок продолжит карьеру в другом европейском чемпионате", — заявил представитель баскетболиста Обрад Фимич В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Анджушич принял участие в пяти матчах, набирая в среднем за игру 2,2 очка. Ранее баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мыслями о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ.