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УНИКС не стал продлевать контракт с Анджушичем
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УНИКС не стал продлевать контракт с Анджушичем 

Газета.Ru 25 июня 2018
Казанский УНИКС не стал продлевать соглашение с защитником Данило Анджушичем, сообщает газета «Известия».
"Контракт Анджушича с УНИКСом истек. Ищем ему новую команду. Сейчас ведем переговоры с одним из клубов Единой лиги ВТБ. Также не исключено, что игрок продолжит карьеру в другом европейском чемпионате", — заявил представитель баскетболиста Обрад Фимич.
В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Анджушич принял участие в пяти матчах, набирая в среднем за игру 2,2 очка.
Ранее баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мыслями о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ.
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