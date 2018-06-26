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Центровой «Филадельфии» Эмбиид стал лицом игры NBA Live 19
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Центровой «Филадельфии» Эмбиид стал лицом игры NBA Live 19 

SPORT24.ru 26 июня 2018
Фото: Sports.ru
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид станет героем обложки баскетбольного симулятора NBA Live 19. Об этом объявил сам игрок в своем Твиттере. Серию видеоигр выпускает компания EA Sports.
Эмбиид также будет доступен в качестве персонажа в одном из режимов игры. NBA Live 19 выйдет 7 сентября на приставках PlayStation 4 и Xbox One.
24-летний Эмбиид был выбран на драфте 2014 года, но впервые вышел на площадку в матче НБА лишь в сезоне-2016/17 из-за травм. По итогам сезона-2017/18 Эмбиид вошел в символическую сборную лучших игроков НБА, а также вывел «Сиксерс» в плей-офф впервые за шесть лет.
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