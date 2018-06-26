Форвард сборной России может продолжить карьеру в одном из российских клубов 

Бывший капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа может продолжить карьеру в одном из российских клубов, передает газета «Известия».
Об этом заявил агент баскетболиста Вадим Михалевский.
"Не секрет, что игрока на позицию четвертого номера сейчас ищут "Локомотив-Кубань", "Зенит" и УНИКС. Все возможно.
Виктор Хряпа — один из самых авторитетных игроков российского баскетбола, человек, способный стать лидером команды и на паркете, и в раздевалке", — заявил представитель Хряпы.
В составе армейцев Виктор Хряпа провел 611 матчей.
Ранее сообщалось, что Хряпа покинул ЦСКА на правах свободного агента.