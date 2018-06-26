Форвард сборной России может продолжить карьеру в одном из российских клубов

Об этом заявил агент баскетболиста Вадим Михалевский.

"Не секрет, что игрока на позицию четвертого номера сейчас ищут "Локомотив-Кубань" "Зенит" и УНИКС. Все возможно.

Виктор Хряпа — один из самых авторитетных игроков российского баскетбола, человек, способный стать лидером команды и на паркете, и в раздевалке", — заявил представитель Хряпы.

В составе армейцев Виктор Хряпа провел 611 матчей.

Ранее сообщалось, что Хряпа покинул ЦСКА на правах свободного агента.