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Форвард сборной России может продолжить карьеру в одном из российских клубов
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Форвард сборной России может продолжить карьеру в одном из российских клубов 

Газета.Ru 26 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа может продолжить карьеру в одном из российских клубов, передает газета «Известия».
Об этом заявил агент баскетболиста Вадим Михалевский.
"Не секрет, что игрока на позицию четвертого номера сейчас ищут "Локомотив-Кубань", "Зенит" и УНИКС. Все возможно.
Виктор Хряпа — один из самых авторитетных игроков российского баскетбола, человек, способный стать лидером команды и на паркете, и в раздевалке", — заявил представитель Хряпы.
В составе армейцев Виктор Хряпа провел 611 матчей.
Ранее сообщалось, что Хряпа покинул ЦСКА на правах свободного агента.
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