Ещё
Хряпа покинул ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хряпа покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА 

ТАСС 25 июня 2018
Фото: ТАСС
Форвард Виктор Хряпа покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс— служба команды.
Хряпа провел за армейский клуб 611 матчей в течение 13 сезонов.
ТАСС: последние новости
БК "Химки" подтвердил смерть бывшего игрока команды Ханикатта СМИ: клуб НБА "Шарлотт" договорился об обмене Мозгова в "Орландо" СМИ: сербский баскетболист Йокич продлит контракт с "Денвером" на пять лет
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1056
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой287
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Английские фанаты разнесли IKEA17
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян43
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение