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«Денвер» может расстаться с Бартоном, чтобы не платить налог на роскошь
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«Денвер» может расстаться с Бартоном, чтобы не платить налог на роскошь 

SPORT24.ru 25 июня 2018
Клуб НБА «Денвер Наггетс» может расстаться с Уиллом Бартоном в связи с подписанием максимального контракта с центровым Николой Йокичем, сообщает ESPN. В случае подписания контракта с Йокичем и сохранения в составе Бартона, «Денвер Наггетс» будет вынужден заплатить дополнительные $20 миллионов налога на роскошь.
Команда планирует отказаться от возможности сделать центровому Николе Йокичу квалификационное предложение на следующий сезон с зарплатой $ 1,6 млн, которое даст игроку статус ограниченно свободного агента, чтобы подписать с игроком новый полноценный пятилетний контракт на сумму $146,5 млн
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