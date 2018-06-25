«Денвер» может расстаться с Бартоном, чтобы не платить налог на роскошь

Клуб НБА «Денвер Наггетс» может расстаться с Уиллом Бартоном в связи с подписанием максимального контракта с центровым Николой Йокичем, сообщает ESPN. В случае подписания контракта с Йокичем и сохранения в составе Бартона, «Денвер Наггетс» будет вынужден заплатить дополнительные $20 миллионов налога на роскошь. Команда планирует отказаться от возможности сделать центровому Николе Йокичу квалификационное предложение на следующий сезон с зарплатой $ 1,6 млн, которое даст игроку статус ограниченно свободного агента, чтобы подписать с игроком новый полноценный пятилетний контракт на сумму $146,5 млн