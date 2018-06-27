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Хайнс стал вице-президентом профсоюза игроков Евролиги
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Хайнс стал вице-президентом профсоюза игроков Евролиги 

Чемпионат.com 27 июня 2018
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс выбран вице-президентом профсоюза баскетболистов Евролиги, который был создан в текущем году.
Вместе с тем форвард «Фенербахче» Луиджи Датоме стал президентом организации баскетболистов, а также в руководство профсоюза вошли игроки «Басконии» Марселиньо Уэртас и Торнике Шенгелия, а также баскетболист «Анадолу Эфес» Деррик Браун.
Новообразованная организация призвана будет отстаивать интересы баскетболистов и членов команд Евролиги, но о подробностях нового проекта не сообщаются.
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