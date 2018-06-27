Хайнс стал вице-президентом профсоюза игроков Евролиги

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс выбран вице-президентом профсоюза баскетболистов Евролиги, который был создан в текущем году.

Вместе с тем форвард «Фенербахче» Луиджи Датоме стал президентом организации баскетболистов, а также в руководство профсоюза вошли игроки «Басконии» Марселиньо Уэртас и Торнике Шенгелия, а также баскетболист «Анадолу Эфес» Деррик Браун.

Новообразованная организация призвана будет отстаивать интересы баскетболистов и членов команд Евролиги, но о подробностях нового проекта не сообщаются.