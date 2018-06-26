Ещё
Билл Расселл показал Чарльзу Баркли средний палец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билл Расселл показал Чарльзу Баркли средний палец 

Чемпионат.com 26 июня 2018
Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл во время церемонии вручения личных наград НБА, показал бывшему игроку лиги Чарльзу Баркли средний палец.
Позже Расселл на официальной странице в социальной сети «Твиттер» извинился за свой поступок.
«Приношу всем извинения. Я забыл, что это прямой эфир. Не могу удержаться, каждый раз, когда вижу Чарльза Баркли. Это просто инстинкт», — написал 84-летний член Зала славы баскетбола.
Фото доступно на официальной странице Билла Расселла в социальной сети «Твиттер».
Расселл выступал за «Бостон» с 1956 по 1969 год. Вместе с «Селтикс» он 11 раз становился чемпионом НБА.
Чемпионат.com: последние новости
Тайлер Ханикатт застрелен в Лос-Анджелесе Руководство «Юты» отчислило Йеребко «Сент-Луис» подписал контракты с Сундквистом и Беннингтоном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA28
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой315
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1081
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян49
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение