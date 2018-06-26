Билл Расселл показал Чарльзу Баркли средний палец 

Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл во время церемонии вручения личных наград НБА, показал бывшему игроку лиги Чарльзу Баркли средний палец.
Позже Расселл на официальной странице в социальной сети «Твиттер» извинился за свой поступок.
«Приношу всем извинения. Я забыл, что это прямой эфир. Не могу удержаться, каждый раз, когда вижу Чарльза Баркли. Это просто инстинкт», — написал 84-летний член Зала славы баскетбола.
Фото доступно на официальной странице Билла Расселла в социальной сети «Твиттер».
Расселл выступал за «Бостон» с 1956 по 1969 год. Вместе с «Селтикс» он 11 раз становился чемпионом НБА.