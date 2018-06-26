Харден не собирается останавливаться на одном MVP

Баскетболист Харден: не собираюсь останавливаться на одном MVP

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал завоевание приза самого ценного игрока по итогам сезона-2017/18 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я четыре года стучался в эту дверь и стучался. Наконец, этот момент настал. Каждый год ты стараешься стать лучше, чем был. И держать в руках это трофей значит многое для меня. Но не собираюсь на этом останавливаться. Нас ждёт ещё долгий путь», — цитирует Хардена ESPN.

Он отметил, что заслуживал награды ещё в прошлом сезоне НБА.

Ранее в Санта-Монике определили победителей в индивидуальных номинациях по итогам сезона-2017/18 в НБА.