Смит-Пелли заключил новый контракт с «Вашингтоном»

«Вашингтон» продлил контракт с нападающим команды Деванте Смит-Пелли . Новое соглашение рассчитано на один год, канадец сможет заработать 1 миллион долларов.

— «Кэпиталз» переподписали форварда Смита-Пелли еще на один сезон, — сообщается в официальном Твиттере клуба.

OFFICIAL: DSP IS #ALLCAPS The #Caps have re-signed forward @smithpelly23 to a one-year contract! Average annual value of $1.0 million. More Details: https://t.co/8kgrGdo25K pic.twitter.com/07tFbsTD0d

— Washington Capitals (@Capitals) 28 июня 2018 г.

В 75 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 очков (7+9). В 24 играх плей-офф в его активе 8 (7+1) баллов за результативность.