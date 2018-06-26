Форвард «Нижнего Новгорода» Губанов перешел в «Химки»

Тяжелый форвард Петр Губанов продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт с 31-летним игроком заключен сроком на два года.

Губанов ранее уже выступал за «Химки» с 2009 по 2010 годы. Последние два сезона Губанов провел в составе «Нижнего Новгорода».

«Губанов — универсальный игрок, который может «закрыть» сразу две позиции, четвертого и пятого номеров. Он провел отличный сезон в «Нижнем Новгороде», к тому же о Петре, его работоспособности и личных качествах я получил только хорошие отзывы. Мы хотели добавить в состав еще одного российского игрока, и Губанов является лучшей кандидатурой», — приводит слова главного тренера «Химок» Георгиоса Борцокаса пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне в Единой Лиге ВТБ Губанов провел 26 матчей, в которых в среднем набирал 11,7 очка, а также делал 3,9 подбора и 1,1 передачу при эффективности в 11,7 баллов.