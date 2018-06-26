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Губанов перешел в «Химки»
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Форвард «Нижнего Новгорода» Губанов перешел в «Химки» 

SPORT24.ru 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Тяжелый форвард Петр Губанов продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт с 31-летним игроком заключен сроком на два года.
Губанов ранее уже выступал за «Химки» с 2009 по 2010 годы. Последние два сезона Губанов провел в составе «Нижнего Новгорода».
«Губанов — универсальный игрок, который может «закрыть» сразу две позиции, четвертого и пятого номеров. Он провел отличный сезон в «Нижнем Новгороде», к тому же о Петре, его работоспособности и личных качествах я получил только хорошие отзывы. Мы хотели добавить в состав еще одного российского игрока, и Губанов является лучшей кандидатурой», — приводит слова главного тренера «Химок» Георгиоса Борцокаса пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне в Единой Лиге ВТБ Губанов провел 26 матчей, в которых в среднем набирал 11,7 очка, а также делал 3,9 подбора и 1,1 передачу при эффективности в 11,7 баллов.
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