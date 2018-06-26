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«Айлендерс» сделали квалифицированные предложения пяти игрокам
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«Айлендерс» сделали квалифицированные предложения пяти игрокам 

Чемпионат.com 26 июня 2018
Спортивный инсайдер Эндрю Гросс сообщает, что клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» сделал квалификационные предложения Россу Джонстону, Райану Пулоку, Дэвону Тэйвзу, Кайлу Берроузу и Броку Нельсону. 23-летний Пулок провёл в минувшем сезоне 68 матчей за «Айлендерс», в которых набрал 36 (12+24) очков. На счету 24-летнего Джонстона 24 матча и 6 (3+3) очков. 26-летний Нельсон принял участие в 82 поединках, набрав 35 (19+16) очков. Дэвон Тэйвз и Кайл Берроуз в Национальной хоккейной лиге ещё не играли.
Кроме того, «Нью-Йорк Айлендерс» прилагают все усилия для сохранения капитана команды Джона Тавареса.
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