Ещё
«Северсталь» подписала контракт с нападающим Захарчуком
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Северсталь» подписала контракт с нападающим Захарчуком 

Советский спорт 29 июня 2018
Фото: ГородЧе
Двустороннее соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Захарчук в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ за ХК «Сочи» и «Торпедо» набрав 10 (5+5) очков. В плей-офф сыграл четыре матча.
Советский спорт: последние новости
«Химки»: Информация о смерти Ханикатта – противоречивая «Барыс» пополнился канадскими форвардами Кормье и Воком «Монреаль» подписал контракт с третьим номером драфта Котканиеми
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой318
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1083
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян49
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение