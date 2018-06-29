«Северсталь» подписала контракт с нападающим Захарчуком

Двустороннее соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Захарчук в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ за ХК «Сочи» и «Торпедо» набрав 10 (5+5) очков. В плей-офф сыграл четыре матча.