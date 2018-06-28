«Сан-Антонио» может обменять Кавая в «Лейкерс» или «Бостон»

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Сан-Антонио» ведет переговоры с «Лейкерс», «Бостоном», а также еще несколькими клубами по поводу возможного обмена форварда Кавая Леонарда.

Отмечается, что в «Лейкерс», заполучив Кавая, хотят повысить шансы на переход Леброна Джеймса . Сам Леонард намерен покинуть клуб. 26-летний американец обиделся на «Шпор» за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.