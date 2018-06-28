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«Сан-Антонио» может обменять Кавая в «Лейкерс» или «Бостон»
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«Сан-Антонио» может обменять Кавая в «Лейкерс» или «Бостон» 

Спорт-Экспресс 28 июня 2018
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Сан-Антонио» ведет переговоры с «Лейкерс», «Бостоном», а также еще несколькими клубами по поводу возможного обмена форварда Кавая Леонарда.
Отмечается, что в «Лейкерс», заполучив Кавая, хотят повысить шансы на переход Леброна Джеймса. Сам Леонард намерен покинуть клуб. 26-летний американец обиделся на «Шпор» за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне.
В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.
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