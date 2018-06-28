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Пастор из Кливленда: мои источники утверждают, что Джеймс останется в «Кавс»
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Пастор из Кливленда: мои источники утверждают, что Джеймс останется в «Кавс» 

Чемпионат.com 28 июня 2018
Пастор из Кливленда Майрон Эдмондс, ссылаясь на свои источники, заявил, что форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс продолжит выступать за нынешний клуб.
«Мои источники утверждают, что Леброн продолжит защищать цвета «Кливленда» в следующем сезоне. Он вернётся в «Кавальерс». Вы услышите об этом в ближайшие два дня. Джеймс возвращается в «Кливленд», — сказал Эдмондс во время прямой трансляции в социальной сети «Фейсбук».
1 июля Леброн получит статус неограниченно свободного агента, если откажется от опции на сезон-2018/19. Главным претендентом на звёздного форварда считается «Лос-Анджелес Лейкерс».
В завершившемся розыгрыше плей-офф Джеймс набирал по 34,0 очка, собирал по 9,1 подбора, отдавал по 9,0 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 1,0 блок-шота за 41,9 минуты в среднем за игру.
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