Пастор из Кливленда: мои источники утверждают, что Джеймс останется в «Кавс»

Пастор из Кливленда Майрон Эдмондс, ссылаясь на свои источники, заявил, что форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс продолжит выступать за нынешний клуб.

«Мои источники утверждают, что Леброн продолжит защищать цвета «Кливленда» в следующем сезоне. Он вернётся в «Кавальерс». Вы услышите об этом в ближайшие два дня. Джеймс возвращается в «Кливленд», — сказал Эдмондс во время прямой трансляции в социальной сети «Фейсбук».

1 июля Леброн получит статус неограниченно свободного агента, если откажется от опции на сезон-2018/19. Главным претендентом на звёздного форварда считается «Лос-Анджелес Лейкерс».

В завершившемся розыгрыше плей-офф Джеймс набирал по 34,0 очка, собирал по 9,1 подбора, отдавал по 9,0 передачи, а также совершал по 1,4 перехвата и 1,0 блок-шота за 41,9 минуты в среднем за игру.