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СМИ: Леброн Джеймс останется в «Кливленде»
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СМИ: Леброн Джеймс останется в «Кливленде» 

Спорт-Экспресс 28 июня 2018
Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс останется в команде на следующий сезон, сообщает The Athletic со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, 33-летний американец принял решение активировать опцию, по которой он останется в клубе и будет получать 35,6 миллиона долларов.
Джеймс должен принять решение до 29 июня, иначе с 1 июля он станет неограниченно свободным агентом. Отметим, что главными претедентами на игрока считаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон».
Джеймс играет за «Кавс» с 2014 года. В прошедшем сезоне команда дошла до финала НБА, где уступила «Голден Стэйт» (0-4).
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