«Вашингтон» подписал контракт с Кемпны на 10 миллионов

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с защитником Михалом Кемпны . Соглашение рассчитано на четыре года.

По новому контракту Кемпны будет зарабатывать 2,5 миллиона долларов в год. Его зарплата по прежнему однолетнему контракту составляла 900 тысяч.

Чех перешел в «Кэпиталз» по ходу сезона из «Чикаго». Всего в регулярном чемпионате он провел 53 матча и набрал 10 (3+7) очков, в 24 встречах плей-офф на его счету 5 (2+3) очков.

