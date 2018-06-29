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«Нефтехимик» заключил контракт с финалистом Кубка Харламова-2017
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«Нефтехимик» заключил контракт с финалистом Кубка Харламова-2017 

Чемпионат.com 29 июня 2018
ХК «Нефтехимик» заключил двухлетний контракт с форвардом Артёмом Голубовичем, информирует официальный «твиттер» нижнекамского клуба.
Предыдущие два сезона 19-летний нападающий выступал в «Реакторе», в составе которого стал серебряным (2017) и бронзовым призёром (2018) чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне Голубович принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата МХЛ, забросил 3 шайбы и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-8». В 11 матчах плей-офф нападающему очков набрать не удалось.
Всего на счету Голубовича в регулярных чемпионатах МХЛ и Кубке Харламова 107 матчей и 25 (6+19) очков.
Другие трансферы «Нефтехимика».
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