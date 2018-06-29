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Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19
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Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 

Чемпионат.com 29 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Национальная хоккейная лига представила календарь сезона-2018/19. Новый сезон начнётся 4 октября 2018 года классическим противостоянием между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» (начало матча — в 02:00 по московскому времени).
Спустя 30 минут начнёт свой первый официальный матч под руководством нового главного тренера действующий чемпион НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Соперником «столичной» команды станет «Бостон Брюинз».
Завершится регулярный сезон НХЛ 7 апреля 2018 года матчами «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс».
Полный календарь матчей регулярного чемпионата можно посмотреть на «Чемпионате».
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