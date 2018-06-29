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«Югра» подписала нападающего Рычагова
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«Югра» подписала нападающего Рычагова 

Советский спорт 29 июня 2018
Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Рычагов выступал за «СКА-Неву» и в 71 матче набрал 35 (9+26) очков.
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