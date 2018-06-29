«Барселона» рассталась с Копоненом, Везенковым и Дьяне

Руководство «Барселоны» приняло решение прекратить сотрудничество с защитником Петери Копоненом, тяжёлым форвардом Александром Везенковым и центровым Муссой Дьяне, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, перечисленные баскетболисты стали свободными агентами.

Копонен в минувшем сезоне Евролиги принял участие в 29 матчах, набирая в них 7,9 очка, собирая 1,5 подбора и совершая 1,6 передачи в среднем. В активе Везенкова было 13 поединков и средняя статистика в 3,5 очка и 2,5 подбора за матч. Что касается Дьяне, то сенегалец не принимал участия в поединках Евролиги.