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ЦСКА предложил контракт форварду «Сан-Антонио» Ловерню
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ЦСКА предложил контракт форварду «Сан-Антонио» Ловерню 

SPORT24.ru 29 июня 2018
Форвард «Сан-Антонио» Жоффре Ловернь в сезоне-2018/19 может вернуться в Европу. Как сообщает EuroHoops, Ловернь уже получил предложения от московского ЦСКА и турецкого «Фенербахче».
Ловернь не планирует использовать опцию на следующий сезон в «Сперс», которая бы принесли ему 1,6 миллиона долларов и рассмотрит предложения от европейских клубов. В минувшем сезоне 26-летний француз провел в составе «Сперс» 55 матчей, набирая 4,1 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.
Напомним, ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Единую лигу ВТБ, но в Евролиге занял лишь четвертое место, уступив «Реалу» и «Жальгирису» в «Финале четырех».
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