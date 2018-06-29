ЦСКА предложил контракт форварду «Сан-Антонио» Ловерню

Форвард «Сан-Антонио» Жоффре Ловернь в сезоне-2018/19 может вернуться в Европу. Как сообщает EuroHoops, Ловернь уже получил предложения от московского ЦСКА и турецкого «Фенербахче».

Ловернь не планирует использовать опцию на следующий сезон в «Сперс», которая бы принесли ему 1,6 миллиона долларов и рассмотрит предложения от европейских клубов. В минувшем сезоне 26-летний француз провел в составе «Сперс» 55 матчей, набирая 4,1 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.