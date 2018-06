«Флорида» подписала новый контракт с Ватрано

«Флорида» подписала новый контракт с форвардом Фрэнком Ватрано​, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний американец присоединился к «Пантерз» по ходу прошлого сезона.

По данным TSN, новое соглашение с Ватрано рассчитано на один сезон. Его зарплата составит 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Ватрано сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (7+3) очков.

We have agreed to terms with forward @Frank_Vatrano! Welcome back, Frankie! " https://t.co/ox4NwA5MQW pic.twitter.com/I8bZOSLSDA

— Florida Panthers (@FlaPanthers) 29 июня 2018 г.