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«Флорида» подписала новый контракт с Ватрано
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«Флорида» подписала новый контракт с Ватрано 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Флорида» подписала новый контракт с форвардом Фрэнком Ватрано​, сообщает пресс-служба клуба. 24-летний американец присоединился к «Пантерз» по ходу прошлого сезона.
По данным TSN, новое соглашение с Ватрано рассчитано на один сезон. Его зарплата составит 925 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Ватрано сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 10 (7+3) очков.
We have agreed to terms with forward @Frank_Vatrano! Welcome back, Frankie! " https://t.co/ox4NwA5MQW pic.twitter.com/I8bZOSLSDA
— Florida Panthers (@FlaPanthers) 29 июня 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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