«Даллас» отказался от опции в контракте Новицки по договоренности с игроком

«Даллас» и форвард Дирк Новицки договорились об отказе от опции в контракте игрока, сообщает ESPN.

Согласно опции, немцу полагалась зарплата в пять миллионов долларов за следующий сезон. Клуб пошел на такой шаг, чтобы уменьшить зарплатную ведомость и выйти на рынок свободных агентов. Если они потратят все имеющиеся деньги, то в виде исключения смогут подписать контракт с немцем, который предусматривает зарплату в 4,4 миллиона за сезон.

40-летний баскетболист в прошлом сезоне провел 77 матчей за «Даллас», в которых в среднем набирал 12 очков, делал 5,7 подбора и 1,6 передачи.