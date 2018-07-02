«Монреаль» подписал контракт с третьим номером драфта Котканиеми

Форвард Йеспери Котканиеми подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», сообщает официальный сайт клуба. Средняя зарплата игрока за сезон составит 925 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 17-летний финн дебютировал в финской лиге за «Эссят» и набрал 29 (10+19) очков в 57 матчах регулярного чемпионата, а также сделал одну результативную передачи в семи матчах плей-офф.

В составе сборной Финляндии Котканиеми стал победителем юниорского чемпионата мира, на котором набрал 9 (3+6) очков в семи матчах.

Напомним, что на прошедшем в июне в Далласе драфте «Монреаль» выбрал Котканиеми в первом раунде под общим третьим номером.