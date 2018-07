«Голден Стэйт» объявил о подписании Казинса

«Голден Стэйт» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Демаркусом Казинсом​. К «Уорриорз» 27-летний американец присоединился на правах свободного агента. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

В прошлом сезоне Казинс сыграл в 48 матчах, набирая в среднем по 25,2 очка.

It’s official. The Warriors have signed @boogiecousins! Press Release " https://t.co/0PD8dGNpdU pic.twitter.com/QTFbyyIoOT

— Golden State Warriors (@warriors) 7 июля 2018 г.