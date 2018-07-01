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СМИ: Дюрант подпишет краткосрочный контракт с клубом НБА «Голден Стэйт»
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СМИ: Дюрант подпишет краткосрочный контракт с клубом НБА «Голден Стэйт» 

ТАСС 1 июля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 июля. Форвард Кевин Дюрант продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт». Об этом сообщает журналист газеты The New York Times Марк Стейн.
По информации журналиста, 29-летний Дюрант подпишет новый контракт с клубом по схеме «1+1».
Зарплата форварда в следующем сезоне может составить $30,5 млн  В составе «Голден Стэйт» Дюрант дважды становился чемпионом НБА (2017, 2018) и два раза признавался самым ценным игроком финальной серии. Форвард восемь раз принимал участие в Матче звезд НБА и один раз признавался самым ценным игроком матча. Дюрант является двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной США.
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