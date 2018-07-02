Мозгов рад быть в клубе Майкла Джордана и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон НБА

В межсезонье Мозгов был обменян «Бруклином» в клуб «Шарлотт». В НБА российский центровой также выступал за клубы «Денвер», «Нью-Йорк», «Кливленд» и «Лейкерс». В составе «Кливленда» в 2016 году он стал чемпионом НБА.

"Сейчас я нахожусь в расположении сборной России и о клубе не думаю, конечно. Но с новым тренером (Джеймс Боррего — прим. ТАСС) мы созванивались, общались, и я настроен оптимистично относительно предстоящего сезона в лиге, — сказал Мозгов. — Сезон в «Бруклине» получился не самым успешным, но расстаемся мы абсолютно нормально, по— человечески".

"С Джорданом я еще не общался, но, конечно, очень хочу пожать ему руку, поговорить. Он легенда", — добавил центровой.

Контракт 31-летнего Мозгова рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за «Бруклин» 31 матч, набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.

Мозгов находится в расположении сборной России, которая 2 июля проведет матч с командой Франции в рамках первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года.