Ещё
Мозгов рад быть в клубе Майкла Джордана и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мозгов рад быть в клубе Майкла Джордана и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон НБА 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов счастлив оказаться в клубе"Шарлотт", владельцем которого является Майкл Джордан, и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом Мозгов рассказал ТАСС.
В межсезонье Мозгов был обменян «Бруклином» в клуб «Шарлотт». В НБА российский центровой также выступал за клубы «Денвер», «Нью-Йорк», «Кливленд» и «Лейкерс». В составе «Кливленда» в 2016 году он стал чемпионом НБА.
"Сейчас я нахожусь в расположении сборной России и о клубе не думаю, конечно. Но с новым тренером (Джеймс Боррего — прим. ТАСС) мы созванивались, общались, и я настроен оптимистично относительно предстоящего сезона в лиге, — сказал Мозгов. — Сезон в «Бруклине» получился не самым успешным, но расстаемся мы абсолютно нормально, по— человечески".
"С Джорданом я еще не общался, но, конечно, очень хочу пожать ему руку, поговорить. Он легенда", — добавил центровой.
Контракт 31-летнего Мозгова рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за «Бруклин» 31 матч, набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.
Мозгов находится в расположении сборной России, которая 2 июля проведет матч с командой Франции в рамках первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года.
ТАСС: последние новости
БК "Химки" подтвердил смерть бывшего игрока команды Ханикатта СМИ: клуб НБА "Шарлотт" договорился об обмене Мозгова в "Орландо" СМИ: четырехкратный чемпион НБА Паркер согласовал контракт с "Шарлотт"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1072
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой305
Английские фанаты разнесли IKEA22
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян46
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ14
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение